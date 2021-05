Commisso: “Voglio fare una Fiorentina più forte, in grado di stare nella parte sinistra della classifica. Stadio? Forse nel 2026 non sarò ancora qui”

Prosegue così l’intervento del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al Viola Park: “Se qualcuno mi istiga a fare cose che non è giusto fare, questo non va bene. Credo di saperlo fare un po’ di business: ad un certo punto, e l’ho detto dal primo giorno, se i ricavi non si alzano è difficile fare successo qui. Stadio? Forse nel 2026 non sarò ancora qui, altri cinque anni: sono arrivato nel 2019, sarebbero passati sette anni. Io volevo fare tutto in due. A settembre 2019 abbiamo presentato il progetto per ristrutturare il Franchi e non ce l’hanno lasciato fare. In Italia non si possono fare le cose. Io sono qui a proteggere i miei dipendenti, i giocatori e gli allenatori. Credevo che la squadra di questa stagione fosse più forte di quella dell’anno scorso, ma i risultati non sono arrivato. Vediamo che succede a Crotone, c’è la possibilità di arrivare undicesimi o dodicesimi. L’intenzione è di fare una squadra più forte e di riuscire a stare in modo permanente nella parte sinistra della classifica e prima o poi di andare ancora più in alto”.