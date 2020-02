Commisso: “Voi non potete immaginare quanto mi sia costato sollevare dall’incarico Montella. Pradè bravissimo sul mercato”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio ha parlato anche dell’ultimo mercato: “Se c’è stato un giocatore che avrei voluto prendere e non è venuto? Sapete come si dice in America? Che per ballare il tango bisogna essere in due. E’ evidente che il prezzo lo fissa chi vende, ma se tu che devi comprare non condividi, arrivederci e grazie. Pradè comunque è stato bravissimo. Io sono sempre stato dell’idea di tenere tutti, se fanno un buon lavoro. In America non esistono contratti. In linea di massima, però coloro che stano ai vertici sono con me da tantissimi anni pur non essendoci alcun vincolo. Tutti loro sanno che rappresentano me laddove io non posso esserci fisicamente. Io non ho mai cacciato nessuno e non potete immaginare quanto mi sia costato sollevare dall’incarico Montella“.