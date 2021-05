Commisso vola con la Fiorentina. I giorni cruciali dopo Cagliari: Tutti i temi in ballo

Domani alle 15,15 la Fiorentina prenderà l’aereo in direzione Cagliari. Sugli spalti ci sarà anche il presidente, Rocco Commisso, che spera di festeggiare la salvezza. I giorni successivi alla partita, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, serviranno per fare un punto della situazione per il futuro oltre che chiarezza prima di ripartire per gli Stati Uniti. È evidente il fatto che la sua presenza in Italia e il suo carisma dovrebbero essere le carte vincenti per pianificare al meglio la prossima stagione.

Diversi temi sono ancora in ballo: dall’assetto societario, al nuovo allenatore, fino ad alcuni rinnovi importanti come quelli di Vlahovic e Ribery.