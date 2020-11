Commisso vuole (ancora) riflettere: la decisione su Iachini arriverà tra domani e martedì

E se in molti si aspettavano una decisione della Fiorentina (o meglio di Commisso) all’indomani della partita contro il Parma, dovranno invece ancora aspettare per conoscere quello che sarà il futuro della panchina viola. La società viola sta aspettando la decisione del proprio presidente direttamente da New York, ma una risposta non arriverà prima di domani, addirittura forse nemmeno prima di martedì. Commisso vuole ancora riflettere sul da farsi, mentre Prandelli rimane pronto in caso di una chiamata ufficiale da parte della Fiorentina.

Martedì la squadra viola tornerà in campo e chiunque sarà a guidare il gruppo, si troverà a disposizione tutta la rosa (infortunati a parte), visto che l’ASL ha bloccato la partenza dei calciatori viola chiamati in nazionale.