Comotto: “La Fiorentina vuole puntare molto sul settore giovanile. Ecco i nostri obiettivi”

Gianluca Comotto, ex giocatore della Fiorentina e oggi responsabile del settore giovanile viola, ha rilasciato un’intervista a calciomercato.it. Queste le sue parole: “Da gennaio è partita questa nuova avventura, mi riempie d’orgoglio sentire tutta la fiducia e la stima della famiglia Commisso. La società vuole puntare molto sul settore giovanile e lavorando con gli Under 15, in particolare, so di avere un ruolo molto importante. L’obiettivo sarà quello di creare un senso di appartenenza per tutti i bambini ed i ragazzini, sia che vengano dalla Toscana o dal resto dell’Italia. Vogliamo diventare un centro sicuro per le famiglie e per i ragazzini del nostro territorio. Commisso ha ridato entusiasmo e freschezza al nostro ambiente, puntando molto sul settore giovanile. Vogliamo diventare una fucina di talenti, giocatori che poi potranno tornare utili alla prima squadra e al nostro movimento nazionale. Adesso lavoriamo duramente in vista del Day-One. Non c’è ancora una data, ma i tempi saranno brevi, nonostante la mole di strutture da realizzare e mettere in moto. La speranza è quella che la Fiorentina possa fare da esempio per le altre società di Serie A“.