Comotto: “Le critiche sono scuse di basso livello. Fiorentina, adesso c’è da pensare al sodo”

L’ex difensore e osservatore della Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa gigliata, senza risparmiare qualche critica alla società: “Adesso serve badare al soldo e fare punti per raddrizzare una stagione che altrimenti rischia di complicarsi. Non bisogna avere paura della classifica, ma serve orgoglio. Attaccarsi alle critiche è veramente una scusa di basso livello, ora c’è da dimostrare sul campo. Il rendimento dei nuovi non ha aiutato, ma c’è anche da capire che non è facile arrivare e incidere subito al massimo”.