Comotto: “Vietato sottovalutare il Riga. Biraghi? Non dobbiamo scoprirlo noi”

L’ex terzino della Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato a Radio Bruno dei prossimi impegni della squadra viola, in particolare la partita di domani contro il Riga in Conference League: “Vietato sottovalutare l’avversaria in Conference per evitare brutte sorprese. In campo serve energia, per questo Italiano fa molto turnover. Sono curioso di vedere cosa può fare Zurkowski, penso che possa dare molto alla rosa della Fiorentina”.

E ancora: “Dodo fa parte di quei terzini moderni che fanno attenzione a entrambi le fasi. Biraghi? Non dobbiamo certo scoprirlo noi, l’alternativa di Terzic rimarrà comodo”.