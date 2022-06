Compagni di squadra no, amici sì: Torreira ritrova Nico Gonzalez – FOTO

Dopo la lettera di addio di ieri, per Lucas Torreira è tempo di pensare al futuro. Un domani che purtroppo non sarà a tinte viola a causa delle futili battaglie intraprese dalla dirigenza della Fiorentina. Lucas, come ci ha tenuto a far sapere, resterà però sempre legato alla squadra, ai suoi tifosi e alla città di Firenze. Anche i compagni di squadra, soprattutto i sudamericani, non se li scorderà facilmente.

Allora eccolo lì, insieme all’attaccante viola Nico Gonzalez prendere un aereo direzione Miami, dove i due passeranno queste vacanze in attesa di partire per i rispettivi ritiri estivi. I due non hanno mai nascosto la propria amicizia nata in questi ultimi mesi a Firenze ed è quindi molto probabile che anche lo stesso argentino non abbia preso benissimo la scelta della società di allontanare l’uruguayano dalla Fiorentina. (Di seguito la foto dei due)