Compagnoni: “Avevo già notato Amrabat in Champions League, sapevo che sarebbe andato bene in Italia. Colpaccio viola!”

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni, in un’intervista a L’Arena ha parlato così del prossimo centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat: “E’ il giocatore dell’Hellas che più mi ha colpito: l’avevo già notato in Champions League, e quando è arrivato in Italia sapevo che per l’Hellas sarebbe stato un grandissimo rinforzo. Credo che la Fiorentina abbia fatto un colpaccio di mercato”.

0 0 vote Article Rating