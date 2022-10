Compagnoni: “L’Inter avrà la partita più impegnativa della prossima giornata. Italiano ne sta provando tanti nel ruolo di regista”

Dopo lo scialbo pari di Lecce, è tempo di rifarsi per la Fiorentina di Italiano. Sabato sera al Franchi arriverà l’Inter, reduce da un periodo di crescita, anche se ancora lontana dalla vetta della classifica. Ha parlato del prossimo match, Maurizio Compagnoni, negli studi di Sky Sport:

“La Fiorentina ha bloccato il Napoli, cosa che adesso assume un certo rilievo. L’Inter avrà la gara più impegnativa della giornata, sicuramente rispetto a Juventus e Milan. Nella ripresa di Lecce, la Fiorentina mi è piaciuta nonostante una partenza non eccellente in questo avvio di stagione. Jovic sta faticando da prima punta. Non è stato poi rimpiazzato Torreira, giocatore troppo importante. Italiano ha adattato tanti giocatori nel ruolo di regista“.