Comunque vada Iachini non sarà più l’allenatore della Fiorentina. Il motivo della fiducia fino a Parma

Comunque vada a Parma, Iachini non sarà più l’allenatore della Fiorentina. Secondo Rai Sport, infatti, l’unico motivo per il quale il tecnico siederà sulla panchina viola anche nella prossima partita è che la società non ha voluto affidare momentaneamente la squadra ad Aquilani. Una settimana in più, il tempo necessario per scegliere il nuovo allenatore. Sarri, Montella, Prandelli e Sousa i candidati al momento, per ora senza certezze su chi possa avere la meglio. L’unica certezza, invece, è che Parma–Fiorentina sarà l’ultima partita di Iachini sulla panchina viola.

