Con Chiesa infortunato arriva la beffa per la Juventus, il pareggio della Lazio arriva al 94esimo Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel lunch match di oggi all’Olimpico di Roma si è giocata Lazio-Juventus. Con i biancocelesti in piena emergenza per tante assenze dovute ai contagi da Coronavirus e al centro della polemica per i tamponi, la Juventus sfrutta un inizio lento della Lazio e al 15esimo arriva il gol di Cristiano Ronaldo su assist dell’ex Fiorentina Cuadrado. Tutto sembra già fatto per la vittoria bianconera, ma al 94esimo Caicedo la gira in porta per il pareggio in extremis dei biancocelesti. Per quanto riguarda gli altri ex viola Bernardeschi è subentrato al 87esimo al posto di uno stremato Morata, mentre non c’è stato spazio per Chiesa, rimasto fuori per un infortunio alla coscia.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Sassuolo 15, Juventus 13, Atalanta 12, Napoli, Roma, Inter, Verona, Lazio 11, Sampdoria, Cagliari 10, Spezia, Fiorentina 8, Benevento, Bologna, Parma 6, Genoa 5, Udinese, Torino 4, Crotone 1.