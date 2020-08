“Con Cutrone e Vlahovic è ovvio che si crei un problema del gol. Iachini come Gattuso”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato a Radio Musica Television: ” Sono molto contento per la conferma di Iachini, non perché è un mio amico con il quale ho giocato a Firenze, ma perché ha centrato l’obiettivo richiesto dalla società. E’ arrivato come Gattuso in un momento drammatico, in una squadra che non si ritrovava più, con il suo arrivo è giunta la salvezza e pertanto merita la permanenza in viola. E’ palese la mancanza di un bomber da 20 gol, Vlahovic ha fatto 4 gol, Cutrone 4-5 e soprattutto nelle ultime partite, Ribery ha viaggiato con gli stessi numeri, mentre Chiesa è arrivato in doppia cifra grazie anche alla tripletta della penultima giornata. E’ scontato dire che manchi un centravanti, ma è anche vero che se ti metti nelle mani di due giocatori che insieme raggiungono l’età di 40-45 anni puoi andare incontro a certi problemi. Cutrone e Vlahovic avranno un futuro roseo, ma in questo momento non possono reggere l’urto e la pesantezza di una piazza che negli anni ha visto attaccanti veramente straordinari”.

0 0 vote Article Rating