Con gli stadi vuoti, tutti davanti alla TV: ecco dove vedere le partite a porte chiuse della Fiorentina

Sono da poco state rese note le date e gli orari della 27esima e 28esima giornata di Serie A, mentre l’ufficialità per i recuperi della 26esima era già arrivata nella giornata di ieri. Per quanto riguarda la partita di domenica contro l’Udinese alle 18.00 sarà visibile su Sky. La partita contro il Brescia è stata confermata per domenica 15 marzo con fischio d’inizio alle 15.00 e sarà trasmessa su DAZN. Nella 28esima giornata la Fiorentina giocherà l’anticipo venerdì 20 marzo alle 20.45 contro la Lazio all’Olimpico e sarà il match visibile su Sky. Con gli stadi vuoti, l’unico modo per poter vedere le partite sono le pay tv. La speranza è però quella di veder tornare al più presto i gradoni degli stadi gremiti di persone.