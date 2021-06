Cinquini: “Con Gonzalez la Fiorentina ha fatto un investimento importante. Sono preoccupato per la permanenza di Antognoni”

L’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno per commentare attuale bollente situazione in casa viola. Queste le sue parole: “Fare acquisti così importanti senza avere ancora l’allenatore in panchina? E’ un’operazione che sicuramente era stata messa in moto molto probabilmente su indicazione di Gattuso. E’ un investimento molto importante per la Fiorentina: ovviamente la società avrà voluto stringere i tempi su Gonzalez perché c’erano altre squadre, e hanno comunque cercato di dare un segnale alla tifoseria e alla città dopo il caso Gattuso. Come ho detto più volte credo che il problema sia la non-programmazione, perché quando chiami Gattuso, tecnico che ha allenato squadre del blasone di Milan e Napoli, devi dargli garanzie di una squadra di un livello almeno da Conference o Europa League, Probabilmente alcune cose non sono andate come si credeva e sicuramente sarà successo qualcosa di importante nei rapporti tra le parti. Adesso però occhio a Vincenzo Italiano: per quanto mi riguarda è uno dei migliori giovani in circolazione ma non so se per lui venire a Firenze adesso sia prematuro. Il dilemma è un altro: Che cosa significa scegliere Italiano? Gli affidiamo una squadra di giocatori giovani o di esperti? Quali metodologie tecniche ed economiche avrà a disposizione? La programmazione della società qual’è? Questa è la domanda delle domande. La situazione è molto simile quando a suo tempo con Antognoni scegliemmo Malesani, che veniva da ottimi anni al Chievo, ma dietro questo scelta c’era un’idea dietro. Un progetto basato su giovani giocatori che ci potessero a lungo termine portare nei piani alti della Serie A, e devo dire che fummo molto fortunati. Al momento mi sembra che la proprietà sia intenzionata a portare a Firenze giocatori giovani per avere un futuro roseo tra qualche anno. Serve comunque chiarezza nella comunicazione nei confronti dell’ambiente di Firenze. La situazione di Antognoni? Ma per quale motivo Giancarlo non può assistere Pradè e Barone nella costruzione della Fiorentina del futuro? Invece sento in giro qualcosa di inaccettabile, quindi probabilmente la Firoentina perderà anche Antognoni. Se posso dare un consiglio alla nuova società è quello di fare attenzione. La Fiorentina ha dei tifosi esigenti che hanno rispetto che hanno rispetto delle proprietà, ma attenzione perche sono molto attaccati alla squadra. La battaglia con Mendes? Credo che il procuratore ha chiesto commissioni molto elevate credo che Commisso abbia fatto bene a troncare il rapporto, ha lanciato un bel segnale al mondo del calcio. Occorre essere attenti anche qui però: occhio ad essere solo, da soli non si vincono queste guerre. Servono degli alleati perchè il problema è enorme e difficilmente riuscirà a risolverlo da solo”.