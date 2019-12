Con Iachini cambia tutto? La grande occasione di Pedro

Dopo un arrivo in pompa magna, tra raccomandazioni e grandi aspettative, l’attaccante brasiliano Pedro si è eclissato nella Fiorentina di Vincenzo Montella.

Esonerato l’allenatore campano, Pedro, ormai già con la valigia quasi fatta per andare altrove in prestito, si trova una grande occasione in mano.

La giovane promessa brasiliana, infatti, può mostrare al nuovo allenatore Beppe Iachini tutte le proprie qualità e restare alla Fiorentina per il prossimo futuro.

In Brasile tutti si chiedono che fine abbia fatto l’ex Fluminense, che è uscito anche dal giro della Nazionale, e il cambio del tecnico può portare grandi novità al giovane.

Il giovane attaccante, infatti, non è riuscito ad esprimere le qualità viste nella sua terra natia dimostrandosi lento e poco pronto per la Serie A.

Con Iachini, però, potrà crescere diventando uno dei protagonisti della Fiorentina 2020. Vedremo che succederà, fatto sta, che cambiando tecnico, tutto cambia. Anche per chi non era considerato da Montella.