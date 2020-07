Con il futuro appeso a un filo: ecco perchè Iachini potrebbe rimanere a Firenze oppure dire addio

La stagione sta volgendo al termine e il futuro della panchina della Fiorentina è più incerto che mai. Iachini si o Iachini no? Ecco perchè l’allenatore viola potrebbe rimanere a Firenze e perché invece potrebbe dire addio.

Iachini si, perchè… La prossima stagione comincerà senza il tempo materiale per preparazioni tattiche approfondite e l’allenatore marchigiano conosce già la squadra e gli elementi della rosa. Il colloquio con Pradè per il prossimo mercato potrebbe essere fatto con calma già da adesso con la squadra ormai al riparo da rischi. Inoltre il lavoro di Iachini ha stupito Commisso che non ha un debole per il licenziamento dei propri dipendenti.

Iachini no, perchè… Il gioco attuale della Fiorentina non convince. Se la squadra gigliata vuole puntare l’Europa si fa oggettivamente fatica a pensarla con Iachini in panchina. Un buon allenatore sì, ma non uno su cui puntare per un progetto ambizioso come quello che sembra avere in mente Commisso, che comunque, in questa vicenda, avrà l’ultima parola.