Con “il Gallo” in viola ci sarebbe da ridiscutere la posizione dell’ultimo arrivato…

La Nazione in edicola stamani fa il punto su quella che potrebbe essere una clamorosa trattativa tra Fiorentina e Torino per Andrea Belotti. Il Gallo non è contento dell’attuale dimensione del Toro (quindicesimo in classifica) e sopratutto in ottica Europeo vorrebbe una squadra con più ambizioni. La Fiorentina ha argomenti solidi, non è detto che la cosa non abbia sviluppi. Se il Gallo vestisse viola ci sarebbe allora da ridiscutere la posizione di Cutrone, argomento da affrontare più avanti.