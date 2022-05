Con il giallo contro la Fiorentina, il fedelissimo di Mourinho ha raggiunto un “record”: è il giocatore più ammonito d’Europa

Gianluca Mancini, ex giovanili della Fiorentina, si è fatto -stranamente- ammonire nella partita di ieri sera dall’arbitro Guida al 25′, raggiungendo in questo modo la vetta di una classifica per niente importante. Si tratta della graduatoria dei calciatori che hanno rimediato più cartellini gialli nei top 7 campionati europei. L’ex viola ha raggiunto quota 14 in campionato, superando il neroverde Maxime Lopez fermo a 13.

Un giallo pesante quello rimediato dal fedelissimo di Josè Mourinho, che incarna alla perfezione lo stile dell’allenatore portoghese, perché lo costringerà a seguire da casa i suoi compagni impegnati nella prossima contro il Venezia. Come si può evincere dalle numerose sanzioni, quella di Mancini contro la Fiorentina gli varrà la seconda squalifica per somma di ammonizioni in solo questo campionato.