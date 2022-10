Con il senno di poi, viene da dire menomale! Menomale che la Fiorentina abbia deciso di confermare Christian Kouame al termine dello scorso mercato estivo.

Se i viola riescono in qualche modo a galleggiare, in Europa e in campionato, molto lo devono all’attaccante ivoriano che voleva lasciare il club per giocare altrove. Questo perché temeva di non avere spazio né da esterno, né da centrale qua a Firenze.

E invece ha fatto registrare 14 presenze e in queste partite ha messo a segno 3 gol e ha fatto 4 assist, numeri che fanno capire pienamente che il suo dovere lo ha fatto, eccome. Semmai a mancare sono altri che sono stati sbandierati di più, ai quattro venti.