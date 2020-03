“Con Ilicic in squadra, la Fiorentina giocava il miglior calcio in Europa, era una festa per gli occhi”

Josip Ilicic? Per molti, quando era alla Fiorentina non giocava affatto bene e la squadra non rendeva. Non è però di questo avviso il giornalista olandese Filip Joos, che parla così del giocatore sloveno: “Se lo vedi, puoi solo divertirti. Con lui in squadra, la Fiorentina era la formazione che giocava il calcio migliore in Europa League qualche anno fa. Era una festa per gli occhi. Non vinsero niente, ma il calcio che giocavano era fantastico. Ogni volta che dovevo commentare la Fiorentina ero contento: “Wow, Ilicic“.