“Con la Fiorentina eravate più agili perché non vi eravate allenati”. E Juric sbotta: “Stai sparando un sacco di ca**te, prova un po’ di vergogna!”

Mai personaggio banale Ivan Juric che oggi in sala stampa non ha preso bene una considerazione piuttosto particolare di un giornalista al seguito del Torino, secondo il quale l’assenza di allenamenti avrebbe avvantaggiato la squadra granata contro la Fiorentina, rendendola più leggera: “Quello che il Toro sicuramente è la forza, quello che manca è l’agilità. A me sembra che la fase in cui non vi siete allenati vi ha consentito di essere più agili. La Fiorentina arrivò dopo la pausa Covid e quella fu una partita stupenda, ho avuto l’impressione che il momento di relax, di eliminazione di sovraccarico di lavoro, abbia reso la squadra più agile e il gioco più fluente”.

Questa la risposta senza mezzi termini del tecnico:

“Stai sparando un sacco di cagate, ma brutte, cioè brutte a livello professionale, umano. Perché allora la partita con la Juve siamo stati agili o non agili? Un po’ di vergogna la devi sentire dopo questa domanda, con tutta sincerità”.