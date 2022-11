Con la testa a Riga…e le orecchie ad Istanbul

Un pezzo del futuro in Conference League da parte della Fiorentina, passa dalle partite di quest’oggi. I viola sono sicuri di aver conquistato almeno il secondo posto che garantisce l’accesso ai play off (una sorta di sedicesimi di finale). Per evitare però di dover spareggiare con una terza dei gironi di Europa League, i gigliati dovranno vincere a Riga e sperare in un pareggio o in una sconfitta del Basaksehir, che gioca in casa contro gli Hearts.

Potrebbe anche bastare il pareggio, ma in quel caso specifico, allora i turchi dovrebbero perdere contro gli scozzesi, per consentire alla Fiorentina di proseguire senza un insidioso doppio impegno supplementare.

Testa in Lettonia e orecchie in Turchia dunque, purtroppo i viola non saranno i padroni assoluti del loro destino.