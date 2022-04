Con la vittoria sulla SPAL la Fiorentina consolida il quinto posto. Risultati e classifica Primavera 1

Questo pomeriggio la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani ha battuto con un rocambolesco 3-2 la SPAL al Bozzi di Firenze. Tre punti che permettono alla squadra gigliata di consolidare il quinto posto in classifica in Primavera 1, grazie anche al pareggio tra Sampdoria e Sassuolo per 3-3. Questi i risultati della giornata

Inter-Lecce 1-0

Bologna-Torino 1-0

Pescara- Milan 3-1

Sampdoria-Sassuolo 3-2

Fiorentina-SPAL 3-2

Atalanta-Genoa 1-0

Roma-Napoli 0-1

Verona-Cagliari domani

Juventus-Empoli 4 maggio

La nuova Classifica del Primavera 1:

Roma 61, Inter 56, Atalanta 54, Cagliari* 54, Fiorentina 51, Juventus* 47, Sampdoria 45, Sassuolo 41, Torino 40, Empoli* 39, Milan 39, Bologna 39, Verona* 37, Napoli 36, Genoa 35, Lecce 34, SPAL 23, Pescara 15.