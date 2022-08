Con l’affare Dragowski si riaprono i contatti tra Fiorentina e Spezia

Dopo che la questione Italiano aveva fatto irrigidire i rapporti tra la Fiorentina e lo Spezia, l’approdo di Dragowski in Liguria potrebbe essere il primo passo verso una riappacificazione e magari una futura collaborazione e complicità sul mercato.

Non è un caso, infatti, che i due club stiano continuando a dialogare: lo Spezia, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport è infatti interessato ad altri giocatori in uscita dalla Fiorentina. Si tratta in particolare di Kouame, oltre a Benassi e Ranieri sui quali gli aquilotti al momento hanno chiesto solo informazioni.

Da tenere in considerazione il fatto che mentre per Ranieri si registra l’interessamento forte della Salernitana, su Kouame sono stati fatti dei sondaggi (oltre a un’offerta rispedita al mittente) e su Benassi invece solo un timido tentativo da parte del Lecce.