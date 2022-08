Con l’arrivo di Barak, Duncan finisce nel mirino di un’altra squadra di Serie A?

L’imminente arrivo del centrocampista ceco Antonin Barak potrebbe cambiare le carte del centrocampo viola. La trattativa che si finalizzerà dopo il ritorno di coppa non è detto che sarà l’unica, e l’ultima, in mediana. Il nome di Bajrami, infatti, ruota sempre attorno a Firenze (con la possibilità di uno scambio con Zurkowski), ma ci potrebbero essere anche delle soluzioni in uscita.

Secondo quanto riportato da La Stampa, il Torino sta pensando di rinforzare il proprio centrocampo e alla società di Cairo piacerebbero Diawara della Roma, Nandez retrocesso col Cagliari e Duncan della Fiorentina. La mezzala ghanese, che ha giocato anche nell’ultima trasferta di Empoli, interessa anche allo Spezia, ma per il momento nessuna trattativa è entrata nel vivo.