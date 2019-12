Con l’arrivo di Iachini si azzerano le gerarchie, ma qualcuno rischia comunque di rimanere fuori

Pagato sette milioni (quando ancora il DS era Corvino), ancora nessuna presenza se non qualche apparizione con la Primavera. Questo il resoconto della fallimentare esperienza (per ora) di Jacob Rasmussen in maglia viola. Ad inizio stagione gli acciacchi fisici lo hanno tenuto lontano dalla prima squadra, ma con il tempo in molti si sono accorti che questa lontananza non era dovuta soltanto alla sua condizione fisica. Le partite giocate con la Primavera hanno evidenziato grosse lacune nel gioco del difensore polacco che, nonostante il campionato giovanile, ha offerto prestazioni insufficienti. Come già detto, con l’arrivo di Iachini le gerarchie in casa viola si azzereranno e anche chi ha giocato meno potrebbe essere rivalutato dal nuovo allenatore viola, ma per Rasmussen il rischio è quello di non trovare più spazio.