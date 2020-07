Con le spalle ben coperte

La ricerca di sicurezza tra i pali in casa Fiorentina andava avanti ormai da qualche anno. Gli ultimi portieri viola hanno infatti sempre lasciato qualche perplessità, non convincendo mai a pieno l’ambiente fiorentino. Forse anche un po’ inaspettatamente quest’anno, nonostante i risultati della squadra non siano quelli sperati ad inizio anno, i due portieri stanno dando ottime risposte in campo. Bartlomiej Dragowski dopo l’anno di formazione a Empoli è notevolmente cresciuto in sicurezza e carattere, conquistandosi fin da subito il posto da titolare. Alle sue spalle il buon Pietro Terracciano, senza troppi giri di parole, il secondo perfetto: esperienza, disponibilità e buone doti tra i pali. I due si sono alternati anche in queste prime partite della ripresa e, nonostante i 7 gol subiti in 5 partite, hanno salvato più volte la squadra viola con i loro interventi, dando sicurezza alla difesa e a tutta la squadra. Di difetti questa rosa ce ne ha, di certo non in porta.

