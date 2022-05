Con l’Europa arriva Belotti?

Un altro prestito sta per ritornare alla base. Lascerà la Fiorentina anche Krzysztof Piątek, che non verrà riscattato dal club viola.

E così ecco che c’è la necessità di arrivare a prendere un’altra punta centrale. Secondo Tuttosport, questo attaccante potrebbe essere Andrea Belotti. La Fiorentina, finita in Conference League, ha i soldi per pagargli lo stipendio richiesto ed è dietro al giocatore da almeno un paio d’anni.

Belotti è in scadenza di contratto con il Torino e ancora non ha deciso in maniera definitiva se staccarsi dai colori granata (a parametro zero) oppure rinnovare il proprio contratto.