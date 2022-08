Con l’infortunio di Berardi, su Bajrami potrebbe tornare forte il Sassuolo

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, su Nedim Bajrami potrebbe tornare forte l’interesse del Sassuolo. Il club neroverde aspetta di conoscere l’entità dell’infortunio di Domenico Berardi per l’assalto al trequartista dell’Empoli, che negli scorsi giorni è stato molto vicino a vestire la maglia della Fiorentina.

La permanenza in viola di Christian Kouamé, però, ha complicato i piani per l’arrivo a Firenze del fantasista albanese. I posti nella lista per la Serie A infatti scarseggiano e i numeri per nuovi possibili arrivi sono molto ristretti (almeno che non venga ceduto qualcuno).