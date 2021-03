Con l’ipotesi Petrachi potrebbe esserci anche un importante innesto nell’area scouting viola da Roma. I giallorossi intanto…

Tra i nuovi direttori sportivi monitorati dalla Fiorentina per le prossime stagioni per sostituire Pradè c’è anche quello di Gianluca Petrachi. L’ex DS della Roma è ancora legato alla società giallorossa da un contratto che scade il prossimo giugno. Secondo quanto riportato dal sito ilromanista.eu, nel caso la Fiorentina decidesse di scegliere lui come nuovo direttore sportivo, a Firenze potrebbe arrivare anche Antonio Cavallo, attuale capo dell’area scout giallorossa e legato da una forte amicizia a Petrachi. A decidere sarà comunque lo stesso direttore sportivo, anche se a Roma sembrano già guardare altrove per una possibile rivoluzione nell’area scouting.