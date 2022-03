“Con quello che sta succedendo in Ucraina, mi auguro che stasera i tifosi della Fiorentina non vadano oltre il limite”

Il giornalista Antonio Montanaro ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista di Fiorentina–Juventus: “Mi aspetto sicuramente fischi per Vlahovic, ma spero che non si esageri. Alzare i toni non va mai bene, a maggior ragione in questo momento con la guerra in Ucraina. Mi auguro davvero che si rimanga nei limiti dell’evento sportivo”.

E poi ha aggiunto: “Non mi aspetto una Fiorentina diversa dal solito. La squadra di Italiano è forte se gioca come ha fatto finora, in modo arrembante e proponendo sempre il suo gioco. Magari deve stare più attenta in difesa, perché prendere gol stasera sarebbe molto dannoso. La Juventus invece ha fatto un miglioramento sul fronte realizzativo con Vlahovic, ma il suo gioco rimane lo stesso e oltretutto Allegri deve fare i conti con tante assenze”.

E infine: “Cabral, Nico Gonzalez, Piatek e Ikonè devono dare quel qualcosa in più alla squadra in questo finale di stagione. Lazio e Roma stanno faticando, l’Europa è davvero un traguardo raggiungibile per la Fiorentina al contrario di quanto potevamo pensare a inizio campionato. La stagione comunque resta positiva, finalmente siamo tornati a divertirci”.