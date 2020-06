Con Ribery eliminò la Fiorentina dalla Champions: dopo un anno dal ritiro è pronto a ricominciare

Ormai quasi dieci anni faceva parte, assieme a Frank RIbery, di quel Bayern Monaco con eliminò immeritatamente la Fiorentina di Cesare Prandelli dalla Champions League e oggi, ad un solo anno dal suo ritiro dal calcio è pronto a ripartire. Stiamo parlando dell’esterno olandese classe ’84 Arjen Robben, autore della seconda rete degli ospiti, che, nonostante la sconfitta per 3-2, permise ai bavaresi di passare il turno.

Proprio quest’oggi il Groningen, squadra che milita in prima divisione olandese e che nel lontano 2007 affrontò la Fiorentina in un preliminare per l’accesso in Europa League, ha ufficializzato il ritorno di Robben. L’ex Bayern e Real Madrid infatti ha mosso i primi passi tra i professionisti proprio nella piccola squadra del nord dell’Olanda e da tempo stava pensando ad un possibile ritorno a “casa”. Ecco il post del Groningen su Twitter: