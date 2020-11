Con Sarri, contatti tutt’ora in corso ma la Fiorentina valuta anche altri profili per il futuro

La Repubblica si concentra sul possibile nuovo arrivo di Cesare Prandelli ma non solo. L’idea della Fiorentina, comunque, è quella di rivitalizzare un gruppo che appare spento e demotivato. Dare una scossa e poi ripartire per la prossima stagione con un allenatore che possa avviare un ciclo solido e duraturo. Il nome giusto è quello di Maurizio Sarri, col quale i contatti sono tutt’ora in corso. Ma non solo, si valutano anche altri profili.

