Con Skriniar verso la cessione, l’Inter è a un bivio. Una delle due scelte è Milenkovic, la Fiorentina attende sviluppi

Il calciomercato sta iniziando a prendere vita, non soltanto in casa Fiorentina. Una delle società che ha maggior bisogno di monetizzare dalle proprie cessioni è l’Inter, a fronte di alcuni problemi economici. Saranno sacrificati alcuni pezzi grossi della rosa nerazzurra; rimane da capire quali. Come riportato da Sportitalia, un partente potrebbe essere il difensore centrale Milan Skriniar.

E allora, con chi sostituirlo? Secondo quanto riportato dal portale serbo Telegraf, i nerazzurri avrebbero due alternative. Una di queste è Nikola Milenkovic, che sta entrando nell’ultimo anno di contratto: è l’ultima occasione utile per la Fiorentina per guadagnare qualcosa dalla sua cessione. Dopo l’ottima stagione in maglia viola, il serbo ha attirato l’attenzione di un club che vuole assolutamente puntare lo Scudetto.

L’altro nome per l’Inter è già più desiderato e complicato. Bremer del Torino ha addosso gli occhi di mezza Europa e costa inevitabilmente di più. La cifra indicata si aggira intorno ai 40 milioni di €.