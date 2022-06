“Con Suarez la Fiorentina potrebbe beneficiare del decreto crescita. Mi aspetto che Belotti decida presto il suo futuro”

Il giornalista Alessandro Bocci, a Radio Bruno, ha parlato anche della possibilità per la Fiorentina di acquistare Luis Suarez: “Guadagna molto, ma la Fiorentina in questo caso, rispetto ad esempio a Belotti, potrebbe beneficiare del decreto crescita. In generale comunque si privilegia gli acquisti onerosi sui cartellini piuttosto che quelli sugli ingaggi degli svincolati”.

Su Belotti ha aggiunto: “Mi sembra uno che ha le idee chiare, mi aspetto quindi che il suo futuro si decida a breve. Non so quale squadra è avanti ma da come l’ho visto lui in testa ha già la sua prossima destinazione. Non resterà al Torino”.