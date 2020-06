Con Thiago Silva, appuntamento a fine estate: La cifra massima a cui la Fiorentina potrà arrivare

Come successe anche nel primo approccio con Franck Ribery, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti viola si sono riproposti di sentirsi con i rappresentanti di Thiago Silva quando il mercato sarà nel vivo, quindi in pieno agosto. Se a quel punto il brasiliano ex PSG fosse ancora senza la soluzione giusta o con proposte poco interessanti allora il discorso potrebbe riaprirsi. A cinque milioni e mezzo forse la Fiorentina potrebbe arrivare. Ma è chiaro che Pradè gestirà le prossime mosse di mercato senza “pensare” a Thiago Silva.

