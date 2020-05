Con un caso positivo tutta la squadra andrà in quarantena: così la Serie A ripartirà appesa a un filo sottilissimo

Secondo quanto riportato dall’ANSA il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe accettato il nuovo protocollo presentato dalla FIGC per la ripartenza della Serie A. Il punto critico sulla quarantena in caso di positività dopo la ripartenza nel nuovo protocollo non cambia: in caso di tampone positivo, tutti i componenti della squadra dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni. Difficile pensare quindi che in questa eventualità la Serie A possa concludersi. Tra poco la decisione sulla data.

