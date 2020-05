Con un nuovo stop del campionato la Fiorentina giocherebbe i Play Off per…l’Europa League

Il Piano A di Gravina è chiaro: tornare in campo e chiudere la stagione ‘regolarmente’. Ma se si riparte ma c’è un nuovo stop cosa accade? Si giocheranno i Play-Off, questo è il piano B. Come scrive La Repubblica, la formula a cui lavora la Figc sono i playoff fra le prime 6. Le prime due direttamente in semifinale. Quarti di finale con 3ª contro 6ª e 4ª contro 5ª. Formula simile per i playout fra le ultime 6 per decidere le tre retrocessioni. E le 8 squadre di centro-classifica potrebbero sfidarsi per gli altri piazzamenti (il 7° posto può valere l’Europa League, gli altri danno una quota migliore di premi e diritti tv).