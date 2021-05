Con un rigore del portiere, il Villareal ruba la scena al Manchester United e vince la sua prima Europa League

Tra Villareal e Manchester United, nella finale di Europa League di questa sera, non sono bastati i tempi regolamentari e i tempi supplementari, terminati 1-1 grazie ai gol segnati da Moreno al 29esimo per gli spagnoli e da Cavani al 55esimo per gli inglesi. Sono serviti dunque i calci di rigore per decidere il vincitore.

Dopo una serie perfetta di venti rigori segnati, è stato il turno dei portieri. Rulli per il Villareal in gol, poi para il successivo rigore del collega De Gea. Il Villareal vince così, inaspettatamente, la sua prima Europa League.