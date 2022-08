Con una magica tripletta ne spense i sogni scudetto a Firenze: ora Simeone è pronto a difendere i colori del Napoli

L’ex centravanti argentino della Fiorentina, Giovanni Simeone, dopo vari ostacoli, pare sia definitivamente destinato a lasciare l’Hellas Verona.

Secondo quanto riportato, da TMW, si sta definitivamente sbloccando in questi minuti il passaggio del calciatore al Napoli.

E pensare che ormai più di 4 anni fa il figlio del Cholo spense drasticamente i sogni scudetto del Napoli al Franchi con una maestosa tripletta. No, la Fiorentina non si scansò affatto per fare uno sgarbo alla Juventus, come invece qualcuno vagheggiava sui social. La Viola dominò in lungo e in largo ed al Franchi finì 3-0 per la squadra di Pioli, mentre quella di Sarri andò ad un centimetro dal chiudere definitivamente il sogno scudetto.

Ora dopo essere stato il giustiziere del Napoli, Simeone si vestirà d’azzurro. Nelle ultime ore la trattativa si era arenata sulla formula e sui soldi che gli scaligeri volevano incassare per il giocatore, ora però sembra tutto risolto: prestito con diritto e obbligo vincolato a determinate condizioni per un affare da 15 milioni di euro complessivi.