Con una tripletta di Vlahovic la Fiorentina travolge lo Spezia e raggiunge in classifica la Lazio

FIORENTINA-SPEZIA 3-0

FIORENTINA: (4-3-3): Terracciano; Venuti (58′ Odriozola), Milenkovic, Quarta (75′ Igor), Biraghi; Bonaventura, Torreira (75′ Amrabat), Castrovilli (67′ Maleh); Sottil (67′ Callejon), Vlahovic, Saponara.

93′ – Finisce qui! La Fiorentina batte 3-0 lo Spezia grazie a una tripletta di Vlahovic

92′ – Azione insistita della Fiorentina chiusa con un nulla di fatto

91′ – Vlahovic cerca Maleh che però non fa il movimento

90′ – 3 minuti di recupero

88′ – Partita che si avvia al termine, giro palla di entrambe le squadra con la Fiorentina in pieno controllo

86′ – Qualche scintilla in campo, bravo l’arbitro a placare gli animi

84′ – Ci prova Milenkovic dalla lunghissima distanza, blocca centrale Provedel

82′ – Ammonito Maleh per un intervento in ritardo

81′ – Altra azione avvolgente della Fiorentina, conclusa da un tiro di Biraghi da posizione molto defilata che finisce fuori

80′ – Manaj converge in area, bravo Bonavenuta a chiuderlo in calcio d’angolo

78′ – Saponara entra in area dalla sinistra e calcia sul destro, para in due tempi Provedel

75′ – Cambio doppio nella Fiorentina: fuori Torreira e Quarta, dentro Amrabat e Igor

74′ – Ammonito Vlahovic che si è tolto la maglia nell’esultanza

73′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! 3-0! VLAHOVIC! L’azione parte dal serbo, prosegue con Bonaventura che arriva al limite e apre per Callejon, lo spagnolo appoggia in mezzo per il tapin di Vlahovic

73′ – Cross dalla destra di Torreira, esce in presa Provedel

71′ – Prova una sortita offensiva lo Spezia, nulla di fatto

68′ – Saponara alza un pallone in area e chiede un fallo di mano, lascia giocare l’arbitro

67′ – Cambio doppio nella Fiorentina: fuori Castrovilli e Sottil, dentro Maleh e Callejon

66′ – Sfiora il gol Odriozola! Saponara per Vlahovic che di tacco appoggia per Odriozola, lo spagnolo tira ma non trova la porta sull’uscita a valanga di Provedel

64′ – Doppio cambio nello Spezia: fuori Maggiore e Stelec, dentro Verde e Manaj

62′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! VLAHOVIC! 2-0! Strepitoso triangolo in area tra Saponara e Odriozola, quest’ultimo passa a Vlahovic che controlla e poi chiude sul primo palo prendendo in controtempo Provedel

60′ – Azione elaborata dello Spezia, risolve tutto Terracciano con una rapida uscita bassa

58′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Venuti, dentro Odriozola

57′ – Ammonito Colley per un fallo su Saponara

56′ – Stop meraviglioso di Torreira su un lancione della difesa viola, poi il centrocampista non riesce a destreggiarsi in area

55′ – Ammonito Venuti per un fallo tattico

54′ – Bonaventura da Sottil, in area rientra sul sinistro e calcia ma colpisce un avversario

52′ – Altro contropiede della Fiorentina condotto stavolta da Saponara, ma anche lui sbaglia l’ultimo passaggio

50′ – Contropiede Fiorentina, porta palla Sottil ma sbaglia la scelta servendo Vlahovic in fuorigioco. Il serbo segna ma è tutto inutile

49′ – Azione insistita dello Spezia, palla messa in mezzo e deviata in corner da un difensore viola

48′ – Punizione messa in mezzo da Biraghi, allontana la difesa dello Spezia

45′ – Comincia la ripresa

45′ – Triplo cambio nello Spezia: fuori Ferrer, Bastoni e Salcedo, dentro Sala, Colley e Amian

SECONDO TEMPO

47′ – Doppio fischio dell’arbitro, il primo tempo finisce con la Fiorentina in vantaggio 1-0

45′ – Due minuti di recupero

44′ – Ci riprova Vlahovic da fuori area, un gran sinistro che Provedel alza sopra la traversa con una parata plastica

43′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! VLAHOVIC! 1-0! Stavolta dal dischetto va il serbo che spiazza Provedel con un tiro perfetto nell’angolino

42′ – Calcio di rigore per la Fiorentina! Mano netta di Gyasi in area di rigore, braccio alto e pallone di fatto tolto dalla testa di Milenkovic. Ammonito Gyasi

42′ – L’arbitro va al VAR a rivederlo

40′ – Altro controllo al VAR per un possibile fallo di mano di Gyasi nell’area dello Spezia

39′ – Ora insiste tanto la Fiorentina, tiro dalla distanza di Vlahovic respinto in calcio d’angolo da Provedl

38′ – Grande triangolo tra Vlahovic e Castrovilli, quest’ultimo mette in mezzo ma Provedel capisce tutto e intuisce bloccando il pallone

36′ – Ammonito Martinez Quarta per un fallo su Gyasi

35′ – Azione bellissima di Saponara che calcia, il pallone deviato arriva a Sottil che calcia forte ma trova l’ottima risposta di Provedel

33′ – Tiro di Gyasi, palla ampiamente alta

30′ – Vlahovic va via sinistra e passa a Saponara, tiro di sinistro ancora rimpallato

29′ – Castrovilli in campo aperto, entra in area ma perde il pallone nel contrasto col difensore. Ignorato Bonaventura ben posizionato a destra

26′ – Controllo VAR per un possibile tocco di mano nell’area dello Spezia, ma si prosegue

25′ – Venuti entra in area dalla destra, mette a rimorchi per Saponara che controlla e calcia. Conclusione deviata in corner da un difensore

24′ – Un po’ lento il giro palla della Fiorentina, difficile così superare le linee dello Spezia

22′ – Punizione calciata direttamente in porta da Biraghi, palla ampiamente fuori

20′ – Grande giocata di Saponara che salta la linea dello Spezia e viene messo giù da Ferrer, ammonito nell’occasione

17′ – Cross di Biraghi, Sottil tenta la mezza rovesciata e la palla arriva a Castrovilli che da dentro l’area calcia un cioccolatino tra le braccia di Provedel

15′ – Spezia ben disposto in campo, difficile per la Fiorentina trovare spazio

12′ – Ripartenza Spezia su un cambio di campo sbagliato dalla Fiorentina, Terracciano salva su Nzola ma era fuorigioco

10′ – Cross di Biraghi, Vlahovic stacca di testa ma tocca il difensore in calcio d’angolo

9′ – Iniziativa di Sottil che dalla destra la mette forte in mezzo, Provedel allontana in qualche modo

8′ – Fallo di Bonaventura su Maggiore, punizione sulla trequarti per lo Spezia

7′ – La palla arriva a Saponara sul lato sinistro dell’area, tiro a giro rimpallato da un difensore

6′ – Scambio tra Castrovilli e Bonaventura, quest’ultimo si gira e calcia dal limite senza trovare lo specchio

5′ – Lancio per Vlahovic, troppo lungo e palla a Provedel

3′ – Duello tra Nzola e Martinez Quarta, fallo a favore del difensore viola

2′ – Risponde subito la Fiorentina: Saponara allarga per Sottil che entra in area e calcia di sinistro, blocca Provedel

1′ – Partenza lampo dello Spezia, ci prova Maggiore dalla lunghissima distanza senza trovare lo specchio

0′ – Si comincia! Fiorentina che attacca verso la Curva Ferrovia, direzione inversa per lo Spezia

FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola.

Alle 15.00 la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo all’Artemio Franchi per affrontare lo Spezia nella gara valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta esterna contro la Lazio la squadra viola vuole recuperare posizioni in classifica e oggi i tre punti sembrerebbero d’obbligo. Italiano ritrova per la prima volta la compagine ligure da avversario, dopo un inizio di campionato non facile per gli spezzini agli ordini di Thiago Motta: otto punti e un diciassettesimo posto che continua a fare paura. A dare il fischio d’inizio sarà il signor Antonio Giua.

Come sempre Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua consueta diretta testuale. Se non volete perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.