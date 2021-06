Conceição accetta di vendere Sérgio Oliveira

Novità sul fronte Sergio Oliveira arrivano dal Portogallo. L’allenatore del Porto, Sérgio Conceição, ha accettato di poter vendere il giocatore che la Fiorentina sta trattando da qualche giorno.

Il tecnico riteneva questo giocatore come uno dei suoi punti fermi per la prossima stagione, ma il club gli ha spiegato che questa cessione è necessaria per far quadrare i conti e rendere possibili gli acquisti. A riportare la notizia è il Correio da Manhã.