Concretezza perduta: Il tracollo della media gol

Tre punti nelle ultime quattro partite di campionato, con appena due gol all’attivo e sette al passivo: i numeri sono freddi, ma raccontano che la Fiorentina non riesce più a trovare la via della porta avversaria. Eppure, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, non dicono perché non la trova e la risposta è semplice e complicata insieme: questione di mira, cioè di quella concretezza che tante volte Vincenzo Italiano ha indicato essere la causa principale dei mancati risultati in più di una gara.

Una cosa non è mai venuta meno alla Fiorentina questa è la capacità di produrre azioni offensive e di creare occasioni da rete, però con un’incisività che via via è andata scemando e la media gol sta lì a dimostrarlo, implacabile e inconfutabile: 1,79 nel girone d’andata con 34 gol in 19 partite, 1,25 nel girone di ritorno con 20 gol in 16 partite (6 gol rifilati tutti insieme al Genoa nell’ultima partita di Vlahovic in maglia viola).