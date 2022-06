Condizioni soddisfatte, nessuna squadra interessata: Kokorin non ha intenzione di lasciare la Fiorentina

Il calciatore della Fiorentina Aleksandr Kokorin non ha intenzione di lasciare Firenze e la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Match TV, il russo è soddisfatto delle condizioni offerte da città e club e si aspetta anche di aumentare il suo minutaggio nella prossima stagione.

Intanto, nessun potenziale acquirente si è fatto avanti per lui: non si registra alcun interesse degno di nota, neanche dalla stessa Russia. L’ostacolo più grande, per tutti i club, sarebbe il pagamento dello stipendio, che è molto corposo (1,8 mln di € stagionali, con contratto fino al 2024). Una storia, quindi, che sembra destinata a durare ancora un bel po’, quella tra Kokorin e la Fiorentina.