Condò: “Cairo e Commisso simili: il calcio è diverso da un’azienda”

Nell’immediato pre partita della sfida tra Torino e Udinese, in campo alle 18 per l’undicesima giornata di Serie A, il giornalista di SkySport Paolo Condò ha paragonato il presidente dei granata Urbano Cairo a quello della Fiorentina. Queste le sue parole: “Urbano Cairo ha fatto l’errore di pensare che, da imprenditore di successo in altri settori, con le stesse dinamiche avrebbe ottenuto il successo anche nel mondo del calcio. È lo stesso errore che allo stesso tempo sta facendo Commisso con la Fiorentina. Il calcio è diverso da un’azienda e bisogna affidarsi a professionisti che hanno grandi competenze in materia”.

