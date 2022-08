Condò: “Jovic come la versione migliore di Higuain, Milenkovic ago della bilancia in difesa”

Il mercato della Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Nikola Milenkovic, continua ad essere oggetto di discussione per gli addetti ai lavori. Tra questi anche il noto giornalista Paolo Condò ha espresso la sua opinione, in un approfondimento pubblicato su Repubblica, in merito all’importanza del difensore serbo: “Milenkovic è l’ago della bilancia della difesa viola e il suo futuro rappresenta una discriminante fondamentale per la stagione”.

In seguito Condò ha parlato del nuovo attaccante Luka Jovic: “Il giocatore che segnerà la stagione. Ha 24 anni e soltanto una stagione è stato pienamente felice. Se posso fare un riferimento prendo la versione migliore di Higuain. Basta guardare i gol per capire il perché, al termine di quella stagione con l’Eintracht, il Real Madrid sborsò la bellezza di 63 milioni per portarlo al Bernabeu. La stagione della Fiorentina dipende molto dalla capacità di rilanciare questo centravanti fortissimo, ma perduto: occorrerà molta pazienza per ritrovarlo”