Condò: “La Fiorentina ha dominato la partita. Se c’è qualcosa di positivo nella Juventus è proprio la difesa”

Il giornalista Paolo Condò ha commentato a Sky Sport la partita Fiorentina-Juventus, terminata 1-1 e che ha visto emergere maggiormente i ragazzi di Italiano in fase offensiva. Ecco il suo parere su viola e bianconeri: “Sì, la Fiorentina ha indubbiamente dominato la partita. Ecco, se dobbiamo trovare qualcosa di positivo per quanto visto nella Juventus di oggi, è la capacità di non far tirare una squadra che stava così tanto intorno alla loro area di rigore”.

E aggiunge: “Nei panni di Allegri, avrei esaltato l’organizzazione difensiva dei bianconeri. Kean? Non me la prenderei così tanto con lui”.