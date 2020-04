Condò: “La Fiorentina mi ricorda un telefilm. La squadra viola sta portando avanti un progetto come minimo per competere in Champions League”

Il giornalista Paolo Condò a Sky Sport ha parlato anche della Fiorentina paragonandola ad un…telefilm! “In questo momento la Fiorentina – ha evidenziato il giornalista e scrittore – mi ricorda il telefilm ‘Saranno famosi’. Ci sono numerosi giocatori giovani che, se avranno la possibilità di crescere insieme, diventeranno competitivi. La squadra viola sta portando avanti un progetto come minimo per competere in Champions League, perché se il galleggiamento della Fiorentina è tra il sesto e il dodicesimo posto è normale che giocatori ambiziosi vogliano andare in altre squadre”.