Condoglianze a Luca Calamai per il grave lutto che lo ha colpito

Il mondo del giornalismo fiorentino è in lutto per la scomparsa di Franco Calamai, per anni redattore de La Gazzetta dello Sport e padre di Luca Calamai, attuale corrispondente da Firenze per il giornale sportivo (ed ex vicedirettore della ‘rosea’).

La Redazione di Fiorentinanews.com pone al collega le più sentite condoglianze alla famiglia Calamai. Franco avrebbe compiuto 97 anni a settembre.